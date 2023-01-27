海關賀年曲奇檢2600萬海洛英 拘3人 (18:18)

海關機場科空運貨物課督察梁廣智表示，海關昨根據風險評估檢查兩批共32箱來自泰國曼谷、報稱曲奇餅的貨品，X光檢查顯示其中5箱有可疑。海關隨後發現，該5箱貨品有80個曲奇餅罐，內藏30公斤以相思地球牌膠袋包裝的海洛英。梁稱，該批貨品中僅六分一藏有毒品，其餘均為曲奇餅，而且包裝精美，販毒分子企圖以此魚目混珠，另外利用空運包裝食品掩飾有上升趨勢，不排除是以運送應節食品為藉口運送毒品到港。

海關毒品調查科機埸調查組指揮官陳夢迪稱，海關隨即拘捕兩名分別駕駛輕型貨車及5.5噸貨車前來提貨的男子，並在輕型貨車內檢獲一個毒品吸食工具。兩人為45歲散工及40歲裝修工人，初步相信兩人收取1000元報酬前來提貨。海關亦拘捕租用兩輛貨車的41歲無業女子，並在其元朗住所檢獲2.5克懷疑冰毒及毒品吸食工具，她與40歲被捕男子同居，三人正被扣查。陳稱，販毒集團特意註冊貿易公司作收貨，而貨車由1月21日起租用，相信是為了在農曆新年期間進口毒品，行動已瓦解一個近期開始活躍的販毒集團。

海關呼籲，租車公司要提高警覺，如懷疑租車用作販毒，可致電海關24小時熱線25456182，或電郵至crimereport@customs.gov.hk。海關重申，販毒是嚴重罪行，市民切勿貪圖利益協助運送毒品，一經定罪，最高可被判罰款500萬及終身監禁。