「綠在觀塘」停止將廢紙金屬交碧瑤處理並向公眾致歉　已要求碧瑤賠償 (18:06)

傳媒連日報道事件，網民亦繼續在「綠在觀塘」的facebook留言，質疑「綠在觀塘」無盡監察責任。「綠在觀塘」前日曾發聲明指下游商須招標決定，過程中符合環保署程序，無涉不妥，今日則再於facebook發聲明表示，碧瑤未能履行協議，把紙包飲品盒交予喵坊處理，並令一批紙包飲品盒下落不明，事態嚴重，「綠在觀塘」深感遺憾，已要求碧瑤就此事件所引致的損失作出賠償，亦已即時停止將廢紙和金屬交付予碧瑤處理。

聲明提到基督教家庭服務中心過去8年致力營運「綠在觀塘」及其他「綠在區區」回收設施，對於「綠在觀塘」8年來首次未能完全履行監察責任，確保回收物得到妥善處理，甚至令公眾對「綠在區區」產生負面印象，「深表歉意」，並承諾日後必加強回收流程的監察，以確保各類回收物能穩妥地交付予認可的下游商處理，積極完善環保回收服務，不會浪費市民為回收紙包飲品盒所作的努力，期望公眾繼續支持「綠在觀塘」以及「綠在區區」其他回收設施，為香港的減廢回收努力。