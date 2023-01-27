養母疑襲擊6歲女童脫罪　官稱女童供辭混亂含糊 (18:00)

報稱商人的女被告WCW（現45歲）被控於或約於2021年3月12日於元朗寓所故意襲擊女童X（現8歲）。庭上透露，被告於內地領養X，將X帶回香港定居。

控方案情指，X案發時6歲，幼稚園職員發現其大腿有瘀傷，X起初表示自己弄傷，後來改稱被告懲罰所致。X在庭上供稱，因她不聽話，遭被告「篤」下體、「搣」大腿和手指，以及掌摑面部等。被告自辯則指，X的陰唇位置曾有白色粉末，只因她以棉籤和消毒液清潔X的私處，其餘傷勢則因推拿和拔手指倒刺所致。

暫委裁判官陳曉明裁決指，X無法說出下體哪一個位置被「篤」受傷，形容X的供辭前後不一、十分混亂。陳官又指，X承認因頑皮遭受被告懲罰，但X作供時沒有說出具體的體罰事件，質疑X沒有交代完整真相，法庭對其證供可靠性存疑。

根據呈堂醫療報告，X患有尿道炎，下體驗出大量大腸桿菌。陳官認為，被告自辯的說法與醫療報告內容不謀而合，X亦承認被告間中幫忙清潔私處，法庭不能排除有關可能性。陳官提及，辯方呈上被告的行程紀錄，足以證明被告案發日大部分時間不在家中，不可能發生X所述的「連環襲擊事件」，裁定被告罪名不成立。