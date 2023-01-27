醫管局去年第3季呈報5宗醫療風險事件　再有住院病人自殺 (17:57)

根據最新一期《風險通報》，2022年7月至9月共有5宗醫療風險警示事件，3宗涉手術或介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內、1宗涉在錯誤部位施行程序。另有1宗住院病人自殺事件，涉及一名患有轉移性肺癌、因脊髓壓迫而入院的老婦，屬連續兩個案度出現涉及住院病人自殺的醫療風險警示事件。

季刊提及，臨床心理學家早已留意老婦有自殺傾向，建議臨床團隊要作預防措施，同時要作精神評估；她之後獲轉介至腫瘤科病房，並接受紓緩治療服務。涉事老婦再接受另一名臨床心理學家評估，而紓緩治療服務團隊未能就病人有自殺傾向一事有效溝通，老婦最終以膠袋「笠頭」及仰藥身亡。

醫管局檢討事件後提出三點建議，包括加強臨床心理學家之間涉及重要信息的溝通、強調諮詢或護理後文件的重要性等。

另一宗涉及在錯誤部位施行程序的個案，病人於2022年7月在護士麻醉前評估診所表明傾向接受脊髓麻醉，獲記錄在案，同日在術前麻醉門診決定全身麻醉，並簽署同意書。在手術當日，麻醉師只留意到患者首次表達意願的紀錄，最終為她安排脊髓麻醉。患者最終完成手術並出院。

醫管局稱，根據重要風險事件類別呈報的個案有23宗，包括20宗藥物事件及3宗錯誤辨識病人身分。

另外，醫管局公布醫療風險警示事件及重要風險事件周年報告；報告顯示，2021年10月至2022年9月，公立醫院通報了26宗醫療風險警示事件，呈報「重要風險事件」則由94宗跌至87宗。在醫療風險警示事件當中為數最多的種類，其中依次是有16宗屬手術或介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內、4宗涉病人自殺、3宗屬錯誤識別病人身分個案。

而87宗「重要風險事件」中，77宗涉及藥物錯誤，包括處方了致敏藥等，餘下10宗涉錯誤識別病人身分或資料。