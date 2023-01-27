律師行女文員涉理大衝突時正門逃出　認暴動候判 (16:54)

2019年11月警方圍堵理工大學，18人被指循理大正門突圍而出逃離被控暴動，其中律師行女文員今天（27日）在區域法院承認一項新增、屬交替控罪的暴動罪，她另涉較早前在理大的暴動罪則獲撤銷，不予起訴。辯方望法官判刑時着眼於承認控罪，惟法官謝沈智慧表示，當時傳媒鋪天蓋地報道理大情况，斥問被告「仲去？」，並認為理大事件是一場暴動，不能「斬件」考慮，亦相信屬香港最嚴重的暴動，如辯方不同意則或需召開紐頓聆訊，辯方休庭索取指示後接納事件屬一場暴動。案件押後至4月17日判刑，其間被告須要還押。
被告方穎雯（現年28歲）修讀養和醫院護理高級文憑，曾短暫任學護，她於科大化學系畢業後，在律師行任職文員。辯方求情指，被告角色僅是參與者，並非領導者，她不是為了擴大、惡化暴動，而是趁機逃離。
被告承認於2019年11月18日在理大外暢運道一帶連同其他人參與暴動。案情指，同月11日起，示威者佔據及破壞理大，至17日仍然持續。同月18日下午約1時半，包括被告在內的100人試圖經正門突圍逃走，他們組成傘陣防線，向警員射箭、投擲汽油彈和磚塊，其間警方截停18人。有女警推進時目睹一群示威者從正門跨過暢運道奔走，及後相信他們發現警方防線再折返。於2時許，該名女警撲向制服及拘捕被告，被告攜有防毒面罩、兩個潛水鏡和黑色背囊，警誡下保持緘默。