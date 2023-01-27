律師行女文員涉理大衝突時正門逃出　認暴動候判 (16:54)

被告方穎雯（現年28歲）修讀養和醫院護理高級文憑，曾短暫任學護，她於科大化學系畢業後，在律師行任職文員。辯方求情指，被告角色僅是參與者，並非領導者，她不是為了擴大、惡化暴動，而是趁機逃離。

被告承認於2019年11月18日在理大外暢運道一帶連同其他人參與暴動。案情指，同月11日起，示威者佔據及破壞理大，至17日仍然持續。同月18日下午約1時半，包括被告在內的100人試圖經正門突圍逃走，他們組成傘陣防線，向警員射箭、投擲汽油彈和磚塊，其間警方截停18人。有女警推進時目睹一群示威者從正門跨過暢運道奔走，及後相信他們發現警方防線再折返。於2時許，該名女警撲向制服及拘捕被告，被告攜有防毒面罩、兩個潛水鏡和黑色背囊，警誡下保持緘默。