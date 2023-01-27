下月起攜大麻二酚CBD入境即違法　海關稱若不慎攜帶可主動申報　待決定檢控與否 (15:37)

海關機場科航空旅客第二組指揮官陳啟豪表示，海關在法例生效後將嚴正執法，加強檢查小型郵包，並按風險評估，利用X光機及離子分析儀檢查旅客行李，一至兩分鐘即可知行李內是否有含CBD產品。目前美國、英國、泰國等地可合法管有CBD，他建議，如市民或旅客不慎攜帶含CBD產品抵港，可主動向海關申報，如在不知情下在港購入有關產品，則可致電海關熱線、或向附近警署投案，部門會視乎個案情況，索取律政司意見後再決定是否檢控。

過去不少CBD產品在網上銷售，海關情報科情報處理組署理指揮官歐陽嘉倫表示，觀察到目前「打正旗號」售賣CBD產品的商戶已少之又少，買賣平台已得悉新例並會將有關產品下架，海關未來亦會利用大數據巡查。

歐陽嘉倫稱，市面上有不同類型CBD產品，包括糖、朱古力、飲品、護膚品甚至寵物用品，呼籲市民留意產品上是否有Cannabidiol、CBD、HEMP字眼，或是大麻圖案，以免誤墮法網。

CBD將於2月1日起受《危險藥物條例》監管，販運、進出口及製造有關產品，最高刑罰是終身監禁及罰款500萬；而管有及服用有關產品，最高可判監7年及罰款100萬。海關呼籲，如懷疑有人非法販運毒品，可致電海關24小時熱線25456182，或電郵至crimereport@customs.gov.hk。