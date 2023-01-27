41歲男玩滑翔傘後失蹤亡　遺孀稱成功定位但救援隊伍未即時參考 (15:09)

死者鍾旭華（終年41歲）於2018年7月22日失蹤，7月27日在大嶼山大東山被尋回，當時已無生命跡象，其後證實身亡。研訊由死因裁判官何俊堯審理，設有4男1女陪審員，死者家屬沒有律師代表，其遺孀陳利珊列席。

陳供稱她因工作派駐法國巴黎，事發前一個月偕丈夫往瑞士日內瓦旅行，為最後一次看見他。7月22日她接獲通知指丈夫玩滑翔傘失蹤，她同日乘飛機回港，翌日到埗。她得悉搜救行動已開始，故到埗後先回家以定位系統追蹤丈夫位置，晚上她將結果發送予親友群組，當時「有啲安心咗」。

隨時間流逝，陳愈加著急，又看不到當局有策略可言，「覺得要靠自己」。她便與朋友分析Google時間軸的數據，得出一個可顯示丈夫座標的檔案，惟警方未能開啟。她之後進一步鎖定丈夫位置，並於26日將座標發送予救援隊伍，對方回覆需實質證據，加上夜已深，翌日才會繼續搜索。後來陳確認丈夫被尋回的位置與友人提供的座標相差僅20米。

陳續指，她理解當局決定，亦感恩過程中有如此多人幫忙，強調並非追究責任，然而「資訊如何使用得更有效？點解唔係依賴事實同數據？」她表示丈夫性格樂觀、頑強，相信他會盡最大努力確保自己安全，且他持有香港和國外多個滑翔傘協會的資格，有一定技術和判斷力。她又希望丈夫的傘友不要過分自責，「只可講佢唔好彩，遇到呢個風。」