立場新聞案｜控方指7.21漫畫火上加油　員工卡片印「星星之火」令人聯想「星火基金」 (14:12)

代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，取立場特刊《立誌》內的圖片提問，其中一張在2019年12月8日發布，描繪7·21元朗白衣人襲擊後與警員「勾肩搭背」，控方質疑漫畫為白衣人加上口罩、頭盔、手套，諷刺白衣人「你哋先至係暴徒呀」。

鍾沛權在庭上解釋，漫畫是根據香港電台拍攝的畫面，諷刺警方被拍到沒有作執法行動，但不清楚當時白衣人是否穿戴頭盔，重申政治漫畫向來諷刺政治人物，令讀者產生共鳴。

控方續指出，在漫畫發布當天，民陣舉行「國際人權日」遊行，遊行後有人在終審法院縱火，立場在翌日亦發布另一張諷刺時任警察公共關係科高級警司江永祥的漫畫，質疑是火上加油；鍾沛權反駁，不認為當時社會極不穩，反指控方不斷推搪傳媒煽動社運，假設公民「好無知、好容易受煽動」，但他一直認為公民有能力作判斷。

質疑員工卡片印「星星之火」令人聯想「星火基金」

伍淑娟另取《立誌》內拍攝立場員工卡片的圖片，每張卡片背後有不同四字詞，例如擇善固執、有種責任等。伍多次質疑立場是否提供特定詞語供選擇，鍾一再否認，強調員工可自由選擇代表自己信念的詞語；伍舉例「星星之火都可以有聯想」，鍾直言「吓？星星之火都可以有聯想？」伍回應「當然係諗星火基金啦」，旁聽席一度嘩然。