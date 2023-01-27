醫委會判非法集結罪成醫生除牌6個月緩刑3年 (13:48)

張家齊求情時指，無意引起警民衝突，強調沒有違反專業操守。他請求研訊小組考慮罪行的性質屬於非法集結而非暴動，加上在集結期間沒有使用暴力或引致他人受傷，重犯的機會很低。

研訊小組在商議逾1時後，由小組主席鄧惠瓊宣讀判詞。鄧指，張家齊是一名年輕有為的醫生，將來或會對社會作出有用貢獻，而他實習期間的評估報告亦堪稱典範，惟處理這類案件時，須平衡刑事罪行的性質及嚴重性，以及公眾對醫療專業的信心。對於張稱「我不慎重的關鍵在於，在非法集會仍然合法的時候，我沒有離開集會現場」，研訊小組稱不同意張的說法，最終決定將張從普通科醫生名冊除牌6個月，緩刑3年。

案情指，當時身為醫科生的張家齊於2019年12月24日，在元朗形點商場參與「和你sing」活動時被捕，早前經審訊後被裁定非法集結罪成，判囚20個月。

2022年5月，張家齊就定罪和判刑提出上訴，高院同年7月頒下書面裁決，指出被告當時所穿的黑色上衣印有「光復香港 時代革命」及「暴大抗爭」等字句，惟裁判官單憑衣服上的字句，就認為上訴人重犯機會高，過於武斷，故維持原有定罪裁決，但張獲准減刑至14個月。