劉宇隆指疫後檢討應全方位涵老人政策　指傳媒同應檢討 (11:23)

劉宇隆指，檢討要做到取信於民、凝聚民心，檢討範圍不應只針對疫情應對，而是應該全方位，他以第五波疫情「大崩潰」為例，指「我哋嘅老人政策出咗好大嘅問題」，故應反思對「脆弱人群」，即老人、殘疾人士、幼童等的政策措施。

他又提到，疫情高峰時各部門資訊未必「實時流轉」，認為如成立委員會時，亦要檢討政府及社會的資訊數據如何更好流轉。至於各醫療部門之間協調等是否亦在檢討範圍內，劉宇隆認為，不同角色都要作出檢討、反思責任，例如傳媒亦要檢討是否曾發放誤導市民資訊、假消息等。

稱口罩令最快可於下月中解除

至於現行防疫措施何時可以撤銷，劉宇隆稱要視乎農曆新年後情況，相信當局會再觀察多兩個星期，若無大問題可逐步取消其他措施，預料首先會將兩地過關的核酸測試改為快測或直接取消，學生每日快測要求亦可取消；口罩令仍要再觀察多兩至三星期，最快2月中下旬可陸續解除，先涵蓋室外空氣流通、非大型聚集場所，室內較高危的醫院、老人院舍等最後取消。

另外，新冠感染者隔離令下周一起取消，醫學會會長鄭志文稱，全港有4000位私家醫生，相信可以應付感染新冠人士求診。他建議，確診者可先打電話預約求醫，讓診所安排避免同時與高危人士候診。