荃灣橫龍村三級火燒近兩小時　逾70村民疏散兩人不適 (10:09)

火警中，一名少年及一名老翁吸入濃煙不適，同送往仁濟醫院治理。約70多名村民自行疏散，部分僅穿睡衣狼狽逃生，走到空地暫避，消防打開附近一個空置貨櫃讓村民入內擋風禦寒。

居於起火鐵皮屋毗鄰村民羅先生表示，事發時他飼養兩隻愛犬狂吠叫醒他，赫見涉事鐵皮屋火光熊熊，立即拉水喉救火，但因火勢猛烈，迅速波及鄰屋，惟有帶同愛犬逃生，並沿路大叫「火燭」喚醒村民。村內停泊多輛親友的私家車，但因情况太混亂，只有部分車輛有人駕走，他又指居於鄰屋兩名姪兒逃生時吸入濃煙不適。羅指與兩隻養了8年唐狗仔「阿King」及「小肥」走火警期間，「阿King」走失，不知所終，剩下「小肥」留在他身邊，一直憂心忡忡，至早上9時許「阿King」自行返回主人身邊，羅始放下心頭大石。

消防處消防區長余子傑今（27日）晨交代火警詳情，消防處於凌晨4時11分接獲報告指​荃灣橫龍村一個車房發生火警，火場面積大約30米乘30米，由3間鋅鐵屋組成，由於火勢猛烈，火場面積大，有蔓延趨勢，而且水源偏遠，需要動員拉喉撲救，於凌晨4時39分將火警升為三級。

消防共調派29輛消防車及6輛救護車，出動150名消防及救護人員，動用6條喉及6隊煙帽隊進行灌救，並利用無人機協助滅火。火警於6時48分被包圍，於6時56分大致被救熄。火警中，77名村民自行疏散，一名15歲男童及一名80歲老翁吸入濃煙不適，送往仁濟醫院，15歲男童其後轉送瑪嘉烈醫院治理。消防仍在現場射水降溫，暫時未發現有危險品，火警起因仍在調查中。

余續指，起火3間鐵皮屋位於火場中央，其中一間主要擺放雜物，另兩間有村民居住，共有16名住客，已聯絡民政事務署協助受影響村民。