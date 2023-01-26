學生藏雷射筆辯稱用作迎新活動扮示威者　官拒接納判罪成 (16:54)

被告譚栢俊案發時18歲，現年22歲。控方案情指，警員當日凌晨在旺角發現近20人聚集叫囂，從被告身上搜出雷射筆、頸巾和口罩等。被告自辯指，當晚在派對房間參與迎新活動，同學分批扮演示威者和警員的角色，他不肯定涉案雷射筆是否角色扮演所用的那一支雷射筆。

裁判官施祖堯裁決指，如果被告從派對房間取走涉案雷射筆，必然有所印象，不會對雷射筆來源提出搖擺不定的解釋，裁定被告並非誠實可靠的證人。施官又指，被告面對警方指控的罪名，接受錄影會面時應該會認真觀看證物，而不是以模稜兩可的方式回答問題。

施官提到，本案發生於9月份，市民毋須攜帶頸巾外出，而且當時未爆發新冠疫情，被告攜帶的口罩亳無價值，因此被告帶雷射筆和上述物品到場，唯一合理用途是參與示威和襲擊執法人員。辯方求情指，被告被捕後獲警方發還保釋金，隔了約兩年10個月才被起訴，質疑控方延誤檢控並不合理。