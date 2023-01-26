立場新聞案｜控方質疑立場訪問襲警者卻不報警　鍾沛權指要保護消息來源非提倡暴力 (14:58)

鍾沛權在控方盤問下同意，當時香港萌生雛型的恐怖主義，小部分人意圖武力奪權。他又重申，發文時預料會遭各方抨擊，但觀察網上出現零星武力抗爭的討論，令人擔憂，作為傳媒不能「視而不見」，不論政見也要思考激烈抗爭的可能性和危機，故經思量後製作專題報道，亦訪問學者探討武力抗爭的道德倫理問題。

代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟質疑文章以北愛爾蘭武裝衝突類比香港，反映香港的反政府情緒或如同北愛般持續多年，「唔會一夜之間消失」。鍾沛權同意，但他認為極端民情基於民意被政府壓抑，「唔係單純執法可以解決」，最終政府仍須「真誠同埋直面政治根源」，強調上述類比是出於擔憂而非提倡武裝起義。

另外，伍淑娟上周引述世界衛生組織「出聲明話肺炎唔係武漢嚟」，中國當局亦發聲明反對，但立場仍堅持「武漢肺炎」一詞。伍今在庭上澄清「好抱歉我指出嘅新聞係唔精確」，稍後會補充準確的報道。