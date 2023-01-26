美領事批評人大釋法　外交公署：反中亂港「死路一條」　港府：無事生非 (18:13)

公署指，人大常委釋法為特區解決香港國安法實施中遇到的實際問題規範了方式和路徑，完全正當、必要、及時、合法。

公署批評梅儒瑞作為美國派駐香港的高級外交官，唱衰香港發展前景，暴露亂港遏華的用心，必會「遭到可恥的失敗」，又指香港作為聯通中國與世界的超級聯繫人，理應成為中國與各國友好合作的「熱土」，而非「新冷戰」的「陣地」。

港府同批無事生非、專橫跋扈

港府今日亦發聲明嚴厲譴責，指梅儒瑞言論不實和污衊抹黑，並堅決反對任何對港府維護國家安全工作的偏頗評論，強烈敦促美國政府立即停止干涉本港事務。

政府發言人亦批評，梅儒瑞針對港府落實《港區國安法》的指控失實和無理，純屬無事生非，危言聳聽。發言人指，《港區國安法》實施後，美國政府和政客則一直故技重施，假借不同事件、場合和藉口詆毁《港區國安法》，肆意攻擊港府，批評美國政府和政客的專橫跋扈表露無遺，梅儒瑞對釋法的言論亦屬肆意歪曲和蓄意抹黑。

對於梅儒瑞稱美方在可行情况會保持與香港當局合作，政府發言人指，合作前提是對方必須尊重「一國兩制」原則，不得抹黑或詆毁「一國兩制」的成功實踐，又指任何外國或外部勢力詆毁香港特區法治、權利和自由，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自暴其短，理屈詞窮，絕不會得逞。

發言人重申，美國倡議某種背景的人士、機構或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。