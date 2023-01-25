美領梅儒瑞首度公開演說 指過去兩年1.5萬名美國人離港 (22:41)

前任港澳總領事史墨客參與論壇，史墨客問及梅儒瑞，指美方發聲常被中方視為干預，而梅儒瑞回應說，約1300間美國公司在港，投資達數以十億美元計，仍有數萬名美國人在港，故當利益受損時發聲，並不是干預。

來港4個月的梅儒瑞在美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）網上論壇提及，過去兩年約1.5萬名在港美國人因不同原因離港，等於2019年美國在港社群約兩成。隨著香港取消多個防疫政策，他說仍有打擊基本自由、營商環境、新聞自由及法治等多項關注。他說，雖然香港學術自由有令人擔憂的跡象，例如部分學者被辭退、引入愛國教育等，香港在推動中美學術方面應該及可以擔當關鍵角色。他補充，美國駐港總領事館今年也會推出計劃，恢復兩地大學及智庫交流。

他又提及，人大常委會上月解釋國安法，擴大行政當局權力且缺乏司法機構監察，可能進一步破壞香港司法獨立。今次也是美國政府首度回應人大釋法。