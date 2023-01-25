被指於「隱世市集」售煽動書籍　52歲男被告還押候訊 (14:34)

今日提堂的被告商人李龍現（52歲），與牧師姜嘉偉（31歲）和寵物美容師陳尚恩（女，48歲）同被控「串謀作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。

李暫毋須答辯，控方申請將案件押後至3月17日，屆時與同案另外2名被告一同再訊。李沒有保釋申請，還押懲教署看管。

控罪指，3名被告於2022年12月2日至2023年1月17日期間，一同串謀和與其他身分不詳的人在facebook、Instagram及位於旺角銀城廣場地下攤檔內，推廣出售具意圖引起憎恨或藐視香港政府、激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力，及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

控方案情指本案涉及「影衰mi雜貨店」，形容店內出售一本描述「社會不穩時期」事件的書籍，書中形容警方「暴力清場」、「作賊心虛」和「包庇黑社會」等，亦有售賣播放反修例運動歌曲《願榮光歸香港》的音樂盒。警方六度派員觀察和「放蛇」，警員曾以260元購買涉案書籍。