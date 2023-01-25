坪洲開槍案｜事主坪洲從商　街坊質疑警太衝動　目擊者指開槍有理 (13:57)

目擊事件的坪洲街坊黎小姐指，當時目睹兩名警員與菲律賓籍男子追逐，「但捉嚟捉去都捉佢唔住」，其後見男子向警員施襲，一名警員倒地後被叉頸，無還手之力，另一警員遂開槍。黎小姐稱當時擔心男子衝入屋內，故掩上大閘。她憶述當時聽到連續三槍巨響，受驚下即入房躲藏，「我驚個菲律賓仔會搶咗支搶，我們會受傷」。她引述朋友消息指，男子所在的單位「嘈咗成一日，有人投訴佢都唔肯停」。她指從來未聽過真槍聲，「睇戲就睇到啫」，又稱受驚後難以入睡，「成個心係咁跳」。黎又認為如警員生命受威脅，開三槍亦合理。

涉事單位住戶Mericel指中槍事主為其友人Oliver。Mericel稱昨晚與朋友慶祝農曆新年，「吃了晚飯，之後飲了少許酒（we have dinner then a little bit beer）」，其後便入睡。她表示曾聽到三下槍聲，之後望出窗外，隨後有人告知友人Oliver中槍，她感到驚訝。她指Oliver本身從商，居於坪洲，他們只在假日才舉行派對聚餐，Oliver亦不常飲酒。

坪洲街坊林先生就提到，事主是其朋友的友人，他經營一家售賣菲律賓貨品的雜貨店，平日為人親切，假期會與朋友在單位聚會，但「唔係好嘈」。他又認為警方使用過度武力，「有啲身體碰撞可以用伸縮警棍」。街坊李生同覺得，警員既有同僚協助，且有警棍、胡椒噴霧等選擇，採用最高武力開槍處理「太衝動」，而且他覺得三槍「多得濟」，認為當時警員或失去理智。