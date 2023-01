坪洲開槍案｜事主坪洲從商 目擊者指開槍有理 街坊質疑警太衝動 (13:57)

目擊事件的坪洲街坊黎小姐指,當時目睹兩名警員與菲律賓籍男子追逐,「但捉嚟捉去都捉佢唔住」,其後見男子向警員施襲,一名警員倒地後被叉頸,無還手之力,另一警員遂開槍。黎小姐稱當時擔心男子衝入屋內,故掩上大閘。她憶述當時聽到連續三槍巨響,受驚下即入房躲藏,「我驚個菲律賓仔會搶咗支搶,我們會受傷」。她引述朋友消息指,男子所在的單位「嘈咗成一日,有人投訴佢都唔肯停」。她指從來未聽過真槍聲,「睇戲就睇到啫」,又稱受驚後難以入睡,「成個心係咁跳」。黎又認為如警員生命受威脅,開三槍亦合理。

涉事單位住戶Mericel指中槍事主為其友人Oliver。Mericel稱昨晚與朋友慶祝農曆新年,「吃了晚飯,之後飲了少許酒(we have dinner then a little bit beer)」,其後便入睡。她表示曾聽到三下槍聲,之後望出窗外,隨後有人告知友人Oliver中槍,她感到驚訝。她指Oliver本身從商,居於坪洲,他們只在假日才舉行派對聚餐,Oliver亦不常飲酒。

坪洲街坊林先生就提到,事主是其朋友的友人,他經營一家售賣菲律賓貨品的雜貨店,平日為人親切,假期會與朋友在單位聚會,但「唔係好嘈」。他又認為警方使用過度武力,「有啲身體碰撞可以用伸縮警棍」。街坊李生同覺得,警員既有同僚協助,且有警棍、胡椒噴霧等選擇,採用最高武力開槍處理「太衝動」,而且他覺得三槍「多得濟」,認為當時警員或失去理智。