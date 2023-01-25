民建聯、自由黨支持再派消費券　顏汶羽冀至少派5000元 (13:39)

邵家輝今早（25日）在港台節目《千禧年代》表示，不論派3000元、5000元或10000元消費券都可接受，惟應一次過派發才能達致最大效果，亦表明不贊成恆常派發消費券。

江玉歡：不應向月薪5萬以上者派發

選委會界別立法會議員陳沛良在同一節目則建議，在上半年派發消費券，並沿用上次派發消費券的門檻，包括派予內地專才等，以示政府重視外來人才。他估計再派消費券將涉及約300億元政府開支，認為目前政府財政上仍可承擔，同時需訂立長遠稅制改革藍圖，擴闊稅基。

立法會議員江玉歡則表示不贊同大範圍向市民派發10000元的消費券，認為應針對幫助基層、中產、有子女的家庭、中小微企和旅遊業。她亦表示提振經濟更重要的是引動更多外來資金進入香港，而不只是派消費券拉動內部消費，否則只是「左袋入右袋」。她亦於社交網站補充，不贊成向月薪5萬以上人士派發消費券，並建議政府可直接向基層及長者派發現金。

目前民建聯、經民聯、工聯會、自由黨均支持再派消費券，新民黨則反對。