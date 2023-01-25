警坪洲處理噪音開3槍　兩警員傷　中槍菲裔漢命危 (16:39)

中槍菲裔事主目前情況危殆，他與妻及三名兒子居於坪洲金坪邨一單位，一名自稱是女傭的菲裔女子應門，指從新聞得知僱主中槍，其妻正外出打理店舖，他的兒子仍未知悉事件，指事主好少飲酒，平時好早回家照顧兒子。

警方封鎖現場通宵調查事件，大批機動部隊警員在場作地氈式搜查，暫時尋回一粒彈頭。據悉，受傷菲漢左邊肩膊，手及腹部中槍，送院接受手術。兩名受傷警員經治理後已無大礙出院，清晨6時許，乘坐水警輪返回坪洲協助調查。警方其後拘捕另一菲裔男子，他涉嫌「阻差辦公」及「襲警」被捕。案件交由水警總區重案組探員接手調查

據了解，涉事單位有3名菲律賓裔住客居住，昨晚相約同鄉燒烤飲酒狂歡，當時單位內共有4男4女，約於晚上8時許，警方接獲居民投訴單位發出噪音，警員到場勸籲後離去，一度平靜，但至10時許又傳出噪音，兩名警員接報再度上門，其中一名菲漢帶醉開門，二話不說叉住一名高級警員頸部，並推其落樓追打，同僚見狀落樓援手，遭另一名菲漢攔阻，當時該名高級警員遇襲倒地再被叉頸，曾拔出胡椒噴霧，但對方疑似手持硬物，遂拔出佩槍連開3槍，開槍警員其後不適一度暈倒，而菲漢身中3槍倒臥警員旁邊。

據悉，當時單位內共有4男4女，部分在坪洲居住，涉案兩名菲裔男子均持有本港身份證，非單位住客，一人在高爾夫球場從事維修工作，另一人開設店舖，屋內留有多支威士忌及啤酒空樽，相信有人酒後失常，另外3男3女亦被帶署調查。