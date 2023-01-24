車公廟續香火鼎盛　食環署移除部分鐵馬助人流入車公誕市場 (13:27)

至於廟旁的車公誕市場，日前受食環署及警方的人流管制措施影響，令入廟人流未能經過攤檔，食環署因應車公誕市場最新的人流情况及檔戶意見，並經徵詢警方及檔戶後，已調整車公誕市場的進場安排，昨晚起移除部分鐵馬，讓市民在進入車公廟參拜前後均可進入車公誕市場。

過去數十年都前來車公廟祈的市民林小姐指，早上9時前便到達現場排隊，約10時半參拜完畢，指今年排隊等候時間較往年長。她認為人流管制安排屬無可奈何、可以理解，「都係為你好，太多人會逼」，她祈求來年身體健康，希望疫情盡快完結。

獨自到訪車公廟的市民鄭先生指，昨日亦有偕同家人一齊排隊進入車公廟，惟等候兩小時後發現輪候人數太多，感「唔對路」便離開。他今早九時半再到場排隊，等候不足1小時就成功入廟。對於實施人流管制，他相信安排對附近攤檔較麻煩，「變咗吓吓好似一定要咁先有客人過嚟」，又指今日過程順利，氣氛亦較往年熱鬧。他祈求身體健康及工作順利。

數十年來都前來拜祭車公的周小姐一家，有見今年排隊輪候時間較長，故早於9時半便開始排隊，不足1小時便成功入廟，但因應人流管制安排，要「兜好多好多個圈」，形容「頭都暈埋」。她希望疫情盡快結束，祈求合家平安，香港繁榮穩定。

有擺檔13年的解籤檔師傅指，今年生意一般，由於早前的人流管制使市民「入唔到嚟，唔肯行」，故即使人流多，都只是「旺丁唔旺財」，批評政府未照顧小市民需要，又指開檔成本至少一萬多元，擔心「幾日時間賺唔返個本」。