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車公廟續香火鼎盛　食環署移除部分鐵馬助人流入車公誕市場 (13:27)

今日為大年初三「赤口」，不少市民都前往沙田車公廟上香祈福，人龍伸延至車公廟對面的行人隧道。有市民稱輪候時間較往年長，但理解當局要實施人流管制措施；又有市民認為今日輪候時間已較昨日快；有解籤檔販表示，今年人流的確多，惟由於實施人流管制而「旺丁唔旺財」，故生意一般。

至於廟旁的車公誕市場，日前受食環署及警方的人流管制措施影響，令入廟人流未能經過攤檔食環署因應車公誕市場最新的人流情况及檔戶意見，並經徵詢警方及檔戶後，已調整車公誕市場的進場安排，昨晚起移除部分鐵馬，讓市民在進入車公廟參拜前後均可進入車公誕市場。

過去數十年都前來車公廟祈的市民林小姐指，早上9時前便到達現場排隊，約10時半參拜完畢，指今年排隊等候時間較往年長。她認為人流管制安排屬無可奈何、可以理解，「都係為你好，太多人會逼」，她祈求來年身體健康，希望疫情盡快完結。

獨自到訪車公廟的市民鄭先生指，昨日亦有偕同家人一齊排隊進入車公廟，惟等候兩小時後發現輪候人數太多，感「唔對路」便離開。他今早九時半再到場排隊，等候不足1小時就成功入廟。對於實施人流管制，他相信安排對附近攤檔較麻煩，「變咗吓吓好似一定要咁先有客人過嚟」，又指今日過程順利，氣氛亦較往年熱鬧。他祈求身體健康及工作順利。

數十年來都前來拜祭車公的周小姐一家，有見今年排隊輪候時間較長，故早於9時半便開始排隊，不足1小時便成功入廟，但因應人流管制安排，要「兜好多好多個圈」，形容「頭都暈埋」。她希望疫情盡快結束，祈求合家平安，香港繁榮穩定。

有擺檔13年的解籤檔師傅指，今年生意一般，由於早前的人流管制使市民「入唔到嚟，唔肯行」，故即使人流多，都只是「旺丁唔旺財」，批評政府未照顧小市民需要，又指開檔成本至少一萬多元，擔心「幾日時間賺唔返個本」。

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