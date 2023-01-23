西貢2歲女童衝出馬路捱撞輕傷 私家車司機停下1分鐘駛離 (21:13)

車Cam片段顯示，下午3時許，一名身穿粉紅色上衣的女童，突然在西貢泳池對面衝出行人過路處，一輛私家車突然駛過，撞到女童，片段有人高呼「Oh my God（我的天）」、「hit the kid（撞到小童）」。私家車停下，一名男子立即上前抱起女童，女童仍有知覺，對面行人路亦有一名男子衝向女童了解事件。車Cam片段約一分鐘，私家車在片尾已駛走，未見司機有下車察看女童。父母其後報案，將女童送院。據了解，司機曾詢問女童父母是否有需要幫手，對方回應不需要。

根據《道路交通條例》，凡因有車輛在道路上而有意外發生，以致並非該車輛司機的人身體受傷，該車輛的司機必須停車，並須盡快而在任何情况下不遲於意外發生後24小時，親自報警。如未有停車，可被罰款10000元及入獄12個月；如未有報案，可被罰款25000元及入獄6個月。

大律師陸偉雄指，案中司機「最低消費」應被告不小心駕駛，至於是否意外後無停車或未有報警，則需要警方調查。他指，嚴格上司機曾停車，而女童父母指不需要幫手，或令司機真誠地以為無事。但陸指，不能單以現場傷勢判斷無事便離開，幼童到醫院後或發現「震到個腦」，父母屆時無從追究，批評該司機不負責任。