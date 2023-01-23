內地遊客來港度歲盼購物「掃街」逛迪士尼　廣東道人流未增 (15:48)

高鐵西九龍站今午12時半後每隔約15分鐘便有數十名旅客步出關口到達抵港大堂，當中不少為家庭客，劉小姐一家四口約1時許從深圳到港，她指疫前每個月至少會來2次香港購物，「很開心、很激動」3年後兩地終恢復通關，直言最想念在旺角「掃街」吃雞蛋仔，她和家人亦已計劃好到埗後到尖沙咀海港城「掃貨」，身為高中生的她預計會花至少6000元來港買化妝品，媽媽則主要買名牌手袋，估計一家留港數天會花上萬元購物。

住廣州的朱太則和丈夫帶同兩名讀小學的女兒來港，她指今次來港主要帶熱愛迪士尼卡通的兩名女兒到迪士尼樂園遊玩，笑言疫情3年兩名女兒只能一直去上海迪士尼，故一直很期待通關，讓一家可換個環境，到香港迪士尼遊玩。她又指，很高興高鐵重開後增設廣州東站，而他們一家正住高鐵站附近，來港連入境手續僅2小時左右，感到十分方便，料日後每月均會來港旅遊。

內地留學生黃小姐則指，月初通關後已隨即返回內地過年，今日則帶家人來港旅遊，主要帶媽媽到尖沙咀買名牌手袋、乘山頂纜車觀光。她說，月初花了數百元買必理痛及止瀉藥回鄉，但觀察到自從內地宣布通關後「大家對疫情都放開了」，市民未再對染疫大為緊張，內地藥物供應近日已漸趨穩定，今次來港預料也會買數盒止痛藥回內地，形容只屬備貨。