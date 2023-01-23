涉雲咸街槍擊案被控五罪　南亞漢留院缺席提堂投訴遭警毆打 (13:57)

巴基斯坦籍的被告KHAN Sumair Khan，28歲，報告無業。辯方律師在庭上透露，被告現在瑪麗醫院留醫，並稱被告受傷因為遭拘捕警員在搜屋時打傷，準備向投訴警察課作出投訴，要求法庭記錄在案；又要求控方及警方案件主管保存拘捕當日的大廈大堂、公眾地方的閉路電視片段。徐官聽取辯方陳辭後，表示已記錄在案。

被告共被控5罪，包括各一項有意圖而射擊及串謀有意圖而傷人罪，指被告先於去年2022年6月10日在中環雲咸街34號外，意圖使GURUNG Anish身體受嚴重傷害而向該GURUNG Anish射擊，以及在同日同地與其他人士串謀非法及惡意傷害GURUNG Anish及ALE Sanjay，意圖使兩人身體受到嚴重傷害。另兩項管有危險藥物及一項管有攻擊性武器罪指稱，被告於2023年1月19日在東涌藍天海岸的保安控制中心及3座高層一單位，分別藏有毒品，以及在該單位藏有七把刀，意圖將其作非法用途使用。