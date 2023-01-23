車公廟外人龍再現齊盼疫情結束　場外檔主批安排不當嘆未受惠 (13:09)

車公廟今早8時起開放，不過8時前已有過百名市民在門外排隊，接近中午人流逐漸增加，市民需於車公廟外「打蛇餅」等候入廟。

蔡太今日帶同就讀小學的女兒到車公廟，希望女兒學業進步，家人身體健康。她說過去每年農曆新年均會前來，與過去三年新冠疫情相比，今年人流明顯較多，不過早上排隊約20分鐘已可入廟，過程順暢；盧先生則偕母親一同到車公廟祈福，他說今年應考中學文憑試，所以特意前來祈求學業進步、考試順利，能考入心宜大學，也會購買風車「轉轉運」。新冠疫情至今近三年，他說亦希望可以「快啲除低個口罩」。

內地遊客王先生則以一身孫悟空裝扮到車公廟，吸引不少市民與他合照。他表示新年願望是「天下太平，沒有疫情」，希望不用再戴口罩。

去年車公誕市場因疫情取消，今年復辦，不過場內人流不多，多名檔主歸咎今年人流管制安排。其中檔主曹先生表示，他在車公廟外擺檔15年，惟今年生意額屬歷年最差，僅有過去約四分之一，甚至遜於疫情期間，擔憂生意額不能應付租金。他批評今年人流管制安排市民直接入廟，未有經過風車攤檔，市民離開車公廟時才可進入市場，導致人流稀疏。「（市民）出返來已經拜完神、買埋風車，不會到攤檔買嘢。」

曹先生說，雖然社會已逐步從疫情復常，不過市民消費未見特別闊綽，當中以祝福「身體健康」和「財運亨通」的風車銷情較佳。