涉理大外非法集結2人罪成8人罪脫　官信脫罪者僅無辜過路 (18:34)

2019年11月理大衝突，10名男子否認於同月18日早上在尖沙嘴科學館廣場一帶干犯非法集結罪，此宗為理大外非法集結首案。經審訊後，其中2男今天（20日）在區域法院被裁定罪名成立，還押至2月7日判刑；另8人罪脫，當庭釋放。法官李俊文信納大部分罪脫被告只是無辜過路人，包括要到附近殯儀館處理母親身後事、在噴水池邊祈禱哀悼、到城大專上學院查詢課程等等，他們亦能解釋身上裝備的用途，因此裁定8人罪脫，有被告家屬聞訊激動落淚。
被告陳以諾（現21歲，下同，學生）及陳杰風（26歲，無業）今天被裁定罪成，基於他們身上有與示威者吻合的物品和衣著。羅曉峰（33歲，中學教師）、蔡希霖（21歲，學生）、杜俊興（32歲，健身教練）、鄧子健（23歲，學生）、彭永強（32歲，地盤工人）、麥俊彥（19歲，學生）、周浩泓（22歲，學生）和葉自傑（24歲，學生）則罪脫。
審訊時有4名被告選擇自辯，1人不自辯但傳召辯方證人。任職中學教師的羅供稱，當日到紅磡是要處理母親身後事，去看骨灰龕及車頭相實物，羅向法庭呈上其母的死亡證、殯儀館報價單等資料。法官信納其說法，並指「一個正常兒子，在母親去世仍有心情參與非法集結，不太可能」，加上羅的衣著與示威者格格不入，裁定他罪脫。
彭當天沒有任何示威者常見裝備，身穿紫灰色外套。他被捕後曾向警方表示自己當晚自3時起坐在噴水池邊祈禱、哀悼、休息，當日早上正在找路回家，亦不在封鎖線內。法官認為彭明顯地可能只是無辜過路人，因此裁定他罪脫。