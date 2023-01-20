五旬漢涉非禮女友未成年胞妹囚3年3個月　求情時稱事主為戀人 (17:36)

辯方求情稱，被告李廷川（現59歲，印刷公司股東）以前參與不少歌唱比賽及獲獎，一度打算出道成為歌星，但遭家人反對，故加入印刷公司工作，多年後升職至管理層。

暫委法官葉啓亮判刑時引述被告心理報名及辯方求情指，被告有業餘生活，社交圈子廣闊，沒有孌童癖，故毋須接受治療。另被告雖患腦退化症，但熱心公益，義務幫助長者，及教導青少年學結他與畫畫，並協助本地的音樂及運動發展；惟不認同辯方所指，被告沒有違反事主對他的誠信，因為被告身兼事主的游泳及結他教練，及其胞姊的男友等身份，故被告比較他人更易取得事主信任。

葉官遂指，被告與事主年齡相距接近3倍，他自2016年與事主拍拖初期已3次非禮事主，性交時無使用避孕套，增加傳染性病給事主的風險，但是過程不涉及暴力，被告沒有患孌童癖。考慮被告認罪、多年公益服務可酌情減刑一個月，終判被告囚3年3個月。