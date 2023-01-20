機場海關拘2男涉嫌走私新冠藥物 (16:30)

昨日（19日）早上，海關機場科人員在在入境綠色通道，經風險管理截查一名由印度加爾各答經德里到港43歲男子，其後以X光檢查該男子的4箱寄艙行李，紙箱內影像呈粒狀，打開共發現有2100盒約7.4萬粒新冠口服藥物，該名男子沒有藥物進口許可證，並懷疑藥物含有第一部毒藥，於是將他拘捕，並發現與一名40歲男子同行抵港，遂在入境大堂拘捕該名同行男子。兩名被捕男子報稱為成衣商人，不排除以該身分掩飾從事走私藥物活動，正被扣留調查，案件交由海關有組織罪案調查科跟進調查。

海關有組織罪案調查科特別調查組調查主任康恩指，案件中檢獲的3款新冠口服藥物，包裝及說明書均聲稱可治療輕度至中度的新冠肺炎，由於包裝上沒有任何在本港的註冊編號，相信該批藥物未經註冊，藥物的安全、效能及質素成疑，並不會獲任何保證，將被送往政府化驗所作進一步檢驗，以確定藥物成分，有否含有聲稱治療新冠病毒的成分。

海關會繼續深入調查，包括兩名被捕男子關係，如何處理該批藥物及有否本地人參與涉案。並呼籲市民，切勿購買或服用不明來歷的藥物，所有已經註冊藥劑製品，會附有本港註冊編號。