35歲男闖鄰居單位企圖強姦兼襲擊事主友人　囚5年4個月 (15:18)

辯方求情時引述心理報告指，被告王長熙（35歲）原本在內地經營餐廳，疫情之下生意受影響，他遷往香港定居求職。辯方表示，被告案發時與女友關係惡化，心情跌落谷底，故在醉酒下犯事，事前沒有犯罪計劃。根據心理報告，被告重犯性罪行的可能性中度偏低。

針對入屋犯法罪，特委法官許紹鼎接納被告沒有用暴力闖入事主X的寓所，但根據案例，任何人趁夜晚闖入有人居住的處所，屬加刑因素，故本案採納3年3個月為量刑起點。至於傷人罪，許官表示被告用酒樽襲擊X的友人，致對方手部裂傷和面部擦傷，採納15個月為量刑起點。

至於企圖強姦罪，許官指被告威嚇會用刀捅X，要脅發生性行為，最終將X推倒牀上，非禮其胸部和私處。許官引述X的創傷報告指，X案發前已有心理健康問題，因本案情緒更差，出現符合創傷後壓力症（PTSD）的徵狀，包括有抑鬱情緒和經常擔心人身安危。許官同意被告沒有導致X嚴重受傷，不過被告沒有取得X的同意，法庭會就此加刑，採納4年9個月為量刑起點。經過認罪扣減，被告部分刑期同期執行，總刑期為5年4個月。