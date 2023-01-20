控方問為何建制派抗拒投稿至立場新聞　鍾沛權料因常監察建制派 (15:26)

代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟詢問，若立場博客集中某方觀點，外界會否視為是立場的看法。鍾沛權坦言「有機會」，故會主動聯絡持相反意見的作者轉載文章，他亦承認建制派較少願意投稿到立場，估計是因立場一直監察權力。

控方則質疑，其他傳統報章也會監察權力。鍾沛權解釋，過去20年支持政府及建制派的媒體越來越多，「呢類型嘅媒體好一面倒，你完全搵唔到非建制派嘅評論文章」，而大學研究、記協年報也有類似的觀察，故立場作為新興媒體，希望補充監察權力的力度。

鍾沛權亦同意控方所指，立場博客偶爾出現某方聲音「蓋過」另一方的情況，故會主動引述相反觀點，又重提伍淑娟昨稱沒看過立場，伍隨即澄清她不太看網媒，不是針對立場新聞，至於建制媒體「我都唔睇㗎其實」，鍾建議「可能你要睇下」，重申立場對多元意見的包容度遠超建制媒體，「佢哋真係好難搵到支持政府以外嘅聲音」。

庭上亦圍繞立場發布博客的流程提問。鍾沛權稱會過目大部分文章，但博客編輯有時會直接發布一些長期合作、質素高的博客，鍾事後再翻閱。控方質疑，先發布後審批「相當危險」。鍾則解釋，編輯會判斷文章是否涉誹謗或提倡暴力，交予他審批，但他不認為討論政見屬「危險」，只要不涉煽暴或散播錯誤資訊，他均來稿必登，在國安法生效後，他更改為審批所有政治評論文章。