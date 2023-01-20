涉遊行後逼刪相案　林卓廷罪脫　官信僅想化解紛爭 (15:22)

同案男被告則被判非法集結罪成，他和女社工餘下控罪則不成立。辯方隨即為兩名被告申請訟費，稱他們沒自招嫌疑，游官認為控方檢視證據後或不應提告，遂批准並稱兩人必須得到訟費。該男被告將於2月9日判刑，以待索取背景報告，其間須要還押。

被告林卓廷（45歲）及曾焌熙（30歲）被控「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪，曾另被控非法集結罪；女被告鍾凱研（41歲，社工）則被控各一項不誠實意圖取用電腦及刑事損壞罪。

游官指出，控方未能證明X的手機內有示威者容貌的照片，以及警方知悉並會取得照片來作刑事檢控等，曾焌熙可能擔心涉侵犯私隱，欲撥亂反正，意圖妨礙司法公正不是唯一合理推論，裁定他罪脫。鍾凱研則冷靜問X交出手機，只想為X解困，沒有不誠實意圖及有合理辯解，故她面對兩罪不成立。

不過，曾焌熙稱「啲相係咪值錢過你條命呢？」，游官認為他加入了包圍者行列，推論他不是以記者的意圖逗留，其目的僅是壓迫X，因此裁定他非法集結罪成。