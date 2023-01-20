4人涉理大「圍魏救趙」案暴動罪成候判　大學研究員罪脫 (12:28)

5名被告為大學研究員歐育婷（23歲）、的士司機陳思朗（31歲）、攝影師朱兆輝（28歲）、學生梁家樂（18歲）及建築工人梁栢熙（25歲）。

歐育婷早前自辯供稱，當天早上陪母親到北區醫院診治，歐以攜有的防水袋盛載準備入院的衣服，最後母親毋須入院。法官裁決時指，歐的母親確實曾入院，防水袋內有多件衣服、兩個充電器及多包濕紙巾，與歐的說法吻合，認為衣服或屬於其母親，裁定她罪名不成立。

法官續指，陳思朗供稱的士司機常被市民針對，他怕被「私了」，他亦必然知道案發地點屬高危，不應逗留；陳戴防毒面具、護目鏡買晚餐，是沒必要及不合理，是有備而來，故拒絕接納其證供。

法官認為無證據證明朱兆輝和梁柏熙遭警員毆打，兩人和梁家樂均穿深色衣服，和示威者逃跑。法官推斷上述4人是有意圖參與暴動，藉身在現場與其他人集結壯大聲勢，從而鼓勵其他暴動者破壞社會安寧。