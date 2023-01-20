海關兩周內檢9萬件冒牌貨　市值逾4000萬拘4人 (12:12)

海關版權及商標跨境調查組第二隊高級調查主任廖偉傑表示，海關在在農曆年前夕採取「追跡者行動 IV」行動，在1月3日至16日破獲18宗冒牌貨案件，涉及貨物市值4077萬，其中兩宗案件相信供應本地市場。海關在1月10日在葵涌一間物流公司發現300件懷疑冒牌貨，涉及手袋、波鞋等，再透過監控遞送行動，在觀塘工廈儲存倉檢獲400件貨，拘捕29歲收貨女子及48歲在場女子。海關同日亦在元朗物流公司檢獲66件懷疑冒牌貨，再先後到天水圍及屯門迷你倉採取行動，拘捕25歲收貨男子，以及懷疑輸入、售賣有關貨品的25歲女子。4名被捕人士涉嫌違反商品說明條例，現已獲准保釋候查。

廖稱，兩案手法類似，店鋪先在網上社交平銷售有關物品，收到訂單就會採購貨物，經本地物流公司送到工廈單位包裝。

至於另外16宗案件相信供應外地市場，包括歐美、中東、南亞、西亞等。廖稱，供應歐美、中東的貨物相對高貨值，包括手表、手鏈及飾物，其用料較佳、手工精細，部分附有包裝盒及說明書，形容為「高仿」。而供應南亞等地的貨物以衣物及波鞋為主，質素參差，用料及仿真度一般。

廖稱，是次行動檢獲的懷疑冒牌貨包括手表、手鏈、飾物、電子產品及化妝品等，數量及金額打破同類行動記錄，海關會繼續加強打擊冒牌貨，呼籲市民及物流公司要提高警覺，如有懷疑，可向商標持有人及代理查詢。