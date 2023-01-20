「Lunch哥」涉藐視法庭　欲呈報告證明視力聽力受損被拒 (12:21)

本案答辯人為李國永（18歲）和賴瑞英（65歲），法庭今早只處理李國永的案件。庭上透露，律政司一方擬傳召的專家證人、精神科醫生童粵生將與李國永會面，李國永的代表大律師要求李的父母可以列席會面。在律政司不反對下，法官陳慶偉批准申請，但要求李的父母不得干預會面和擅自回答問題，否則法庭會視為不合作舉動，對李作出不利推斷。

此外，李國永的代表大律師要求呈上耳鼻喉科的專家證供，證明李的右耳有低度聽力損失，未能聽清楚死因裁判官所作的指示。大律師又指，李在誓章談及有近視問題，無法認清別人的面部特徵，故申請呈上眼科醫生的證供。

律政司反對李國永的申請，指其聽力問題將是審訊爭議之一，法庭亦不必傳召專家說明視力問題。陳官採納律政司的觀點，拒絕李國永提出的兩項申請。被問到本案會否排期開審，陳官自言農曆新年後將處理歷時90日的《港區國安法》審訊，而國安法案件有優先權，本案無法盡早排期。