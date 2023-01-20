以假資料騙聖約翰准辦課程　聖約翰前高層被判160小時社服令 (12:05)

六旬夫婦涉以虛假資料隱瞞利益衝突，令香港聖約翰救護機構批准一個由涉案男子擔任副主席的機構教授急救課程，企圖詐騙導師酬金約1.2萬元，遭廉署起訴企圖欺詐等共8罪。兩人早前認罪，退休前擔任小學教師的女被告今天（20日）在觀塘裁判法院被判160小時社會服務令。
女被告周好月（66歲）承認2項企圖欺詐罪，今天接受判刑。其丈夫、曾任醫管局急症服務訓練總監黎信興（65歲）承認6項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名，則已於上月底被判240小時社會服務令。兩人同為聖約翰兼職導師，女被告更是新界總區行政分區總監督。
綜合辯方求情指，被告坦白認罪，今次犯案令人瑞母親擔心不已，她已知錯，承諾以後不再犯法。被告在聖約翰做義工42年之久，多年來亦捐款予不同慈善機構，金額多達400萬元。而她任退休警察的弟弟、兩名保良局小學校長、及超過100名市民都為她撰寫求情信，讚揚她克盡本分、敬業樂業。
裁判官指，考慮被告在首次提訊時已認罪，她在聖約翰的教席已被剝奪，重犯機會不大。加上被告已被還押，相信具震懾作用，決定依感化官建議，判160小時社會服務令。
案情指，聖約翰於2021年4月收到世界應急聯合會7份申請表，要求聖約翰於同年4月至5月為聯合會舉辦7個急救訓練課程，並要求由黎信興及周好月擔任課程導師。聖約翰其後批准申請，但是發現兩人簽署的7個課程的學員出席紀錄均屬虛假。而女被告牽涉的兩項控罪涉款4800港元。