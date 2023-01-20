以假資料騙聖約翰准辦課程　聖約翰前高層被判160小時社服令 (12:05)

女被告周好月（66歲）承認2項企圖欺詐罪，今天接受判刑。其丈夫、曾任醫管局急症服務訓練總監黎信興（65歲）承認6項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名，則已於上月底被判240小時社會服務令。兩人同為聖約翰兼職導師，女被告更是新界總區行政分區總監督。

綜合辯方求情指，被告坦白認罪，今次犯案令人瑞母親擔心不已，她已知錯，承諾以後不再犯法。被告在聖約翰做義工42年之久，多年來亦捐款予不同慈善機構，金額多達400萬元。而她任退休警察的弟弟、兩名保良局小學校長、及超過100名市民都為她撰寫求情信，讚揚她克盡本分、敬業樂業。

裁判官指，考慮被告在首次提訊時已認罪，她在聖約翰的教席已被剝奪，重犯機會不大。加上被告已被還押，相信具震懾作用，決定依感化官建議，判160小時社會服務令。

案情指，聖約翰於2021年4月收到世界應急聯合會7份申請表，要求聖約翰於同年4月至5月為聯合會舉辦7個急救訓練課程，並要求由黎信興及周好月擔任課程導師。聖約翰其後批准申請，但是發現兩人簽署的7個課程的學員出席紀錄均屬虛假。而女被告牽涉的兩項控罪涉款4800港元。