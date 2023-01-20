盧寵茂否認放棄抗疫　籲新冠病人勿湧急症室 (11:00)

盧寵茂今早於港台節目《千禧年代》說，遙距診症及指定診所服務是基於隔離令而衍生的支援，而且效率較低，所需資源及人手為一般醫療服務的3至4倍。他指，使用面對面診症的醫療質素較好，醫療人手亦可調回公立醫療系統服務。現時不少私家醫生表明不接受新冠病人，盧寵茂稱，當局於過去一個月一直在作準備，包括與私家醫生業界溝通，指日後將有很多私家醫生為新冠病人診症，呼籲病人不要貿然前往急症室。

另外，當局建議檢學生快測陽性不應上學，被問若教師快測陽性安排如何，盧寵茂稱，教師教學時不會與學生有緊密接觸，大部分時間亦戴好口罩，故現階段未有建議教師快測陽性不應上班，會再與教育局討論。

至於新冠感染個案日後的病假安排，醫學會會長鄭志文指，私家醫生一向會視乎病人病情、病徵及其工作性質等簽發病假證明書。他舉例，要處理食物的人士、操作重型機器、飛機師等不能打瞌睡的工作，醫生會因應情况延長病假。他又說，很難一刀切定出感染新冠人士亦獲發多少日病假，參考經驗「即使傷風感冒類，畀4至7日病假都唔係真係離譜。」鄭志文亦提醒，並非每間私家診所都獲分發新冠藥物，若市民想獲藥物，要先查詢。