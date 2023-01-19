旺角手表店劫案再多3人被捕 其中兩男另涉行劫案 (21:24)

旺角警區刑事總督察陳孟豪今日（19日）交代案情時表示，警方於旺角表舖發生行劫案後兩日，已拘捕一名26歲報稱餐廳侍應的越南籍男子，並再於近日行動中拘捕多一名24歲報稱地盤工人的本地男子，同樣涉嫌行劫罪，兩名男疑犯目前被扣留調查；而兩名分別報稱餐廳侍應和物理治療師的本地女子，則涉嫌協助罪犯匿藏罪被捕，現正保釋後查。

陳孟豪表示，在調查案件期間發現，兩名男疑犯亦與去年12月12日於黃大仙區行劫案有關，指當日他們以利刀指嚇受害人，隨後搶走受害人身上一隻名貴手錶、現金約7萬元及一部手提電話。他又相信，兩名男疑犯就兩宗行劫案有部署及計劃，在犯案前已鎖定行劫目標，包括行劫低設防的表舖及身上有表及現金的人，並計劃好逃跑路線。警方目前仍追查其餘失物下落，呼籲市民如有消息可致電36618751與旺角警區重案組第三隊聯絡。