男警涉4度襲擊女友罪脫　官質疑事主多次受襲後均未離開 (18:48)

根據庭上證供，黃姓事主（33歲）供稱，她和被告交往期間，被告要她每日起床時、上下班均向他匯報。2021年7月5日，被告發現事主的Instagram多了追蹤者，繼而踢她、叉頸、掌摑她。同月15日，兩人晚上因熄燈問題而爭吵，事主被叉頸及掌摑。

10月14日，事主因不願與被告外出而吵架，被告踢事主手肘，令其手指、手腕等多處瘀傷。去年平安夜，兩人爭吵。被告曾要求事主跪地道歉，被告期間「拗」事主的手指及抓其大腿內側，使其手指無法伸直，事主發現大腿出現瘀黑，並於去年元旦與被告分手及報警。

裁判官裁決時指，被告與事主在涉案時段不是情侶間的打情罵俏，故難以想像，為何事主每次遇襲後仍不離開被告。裁判官認為，事主的關鍵證供不穩妥，對她的可信性有所保留。即使被告行為相當可疑，但基於疑點利益歸於被告，最後裁定被告罪脫。