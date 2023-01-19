法改會：人身傷害案難一次過評估賠款　促授權法庭作按期付款令 (18:45)

法改會轄下的「人身傷害個案按期支付未來金錢損失賠款小組委員會」報告書指出，現時法庭可參照申請人過往金錢損失，計算其未來金錢損失判予賠償，但法庭難以「一次過」評估整筆賠償款項，並須考慮到受傷招致的額外開支等，傳統乘數計算做法亦被批評不精確及不科學。

梁偉文解釋，按期付款令可以顧及經濟通脹，以及因應申請人的壽命比預期長等，而調整並判予全面、合理的賠償款項，讓申請人不用擔心耗盡賠償。另外，法改會亦指有申請人獲得巨額賠償後遇上親人借錢，亦有因工傷癱瘓等重傷者取得金錢後自殺，按期付款令或可避免上述情况。

報告書建議，應立法賦予法庭權力，在人身傷害個案中就未來金錢損失的賠償作出按期付款令，並應僅限於處理「災難性個案」，即涉及永久殘疾個案。若申請人的傷勢或醫療狀况有重大惡化或改善等，其可覆核原本的付款令一次。而且，法庭考慮付款是否穩妥時，應有酌情權決定而作出付款令。

報告書又建議，在計算賠償金額方面，由財政司長作為獲賦權訂定和發布推定淨投資回報率（折扣率）的主管當局，每6年檢討一次。