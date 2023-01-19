主控稱過往未聞立場新聞　批評論立場單一　鍾沛權指已盡力發布不同觀點 (18:29)

代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，今開始盤問鍾沛權，她自言在警方拘捕兩名被告前「本身未聽過立場新聞」，只知道有位「立場姐姐」，並抽出立場特刊《立誌》，整理最高瀏覽量的10篇立場博客文章排行榜提問。

控方舉例《元朗事件追究起來，警察管理層可能要坐監》一文內，指責有警員要就元朗721襲擊事件負刑責，「通常就係『黃營』嗰啲人先鍾意睇」。鍾沛權則認為閱讀文章不代表同意文內觀點，他亦會因好奇而閱讀某些與他立場相反的文章。

瀏覽量最高的文章是《十分鐘，了解〈香港人權與民主法案〉》，控方問文章瀏覽量高，是否代表多人同意其觀點。鍾沛權則認為，多人瀏覽的文章往往被轉載至不同平台，難以概括讀者閱讀文章的原因。

控方續指，文章被多次轉載後，可能接觸到非固定讀者，而他們不會再看立場其他文章，故立場應確保該一篇文章持平。鍾則反指控方不應低估讀者接受資訊的能力，又反問「有冇媒體做到」每篇文章均涵蓋正反意見，而一篇文章亦難以涵蓋一個議題的所有相關資訊；他亦重申上述為評論文章，舉例無綫新聞的評論欄目「一家之言」也沒有包含各方意見。