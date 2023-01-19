六旬父涉兩度強姦及非禮19歲女兒　陪審團裁定罪脫 (18:15)

被告L.C.M.B原被控於2020年3月18日至4月間，在香港一村屋內兩次強姦和一次非禮事主X。辯方在裁決後申請控方須支付被告的訟費，並透露被告原被控7罪，但有4項已在裁判法院被撤銷。控方回應，不反對辯方取得裁判法院撤控的訟費，但爭議辯方曾申請終止聆訊，並被駁回。法官要求控辯雙方就訟費爭議，先呈交書面陳辭，押後頒令。

X在審訊時在控方主問下供稱，她自2017年到美國就讀高中。2020年3月18日，就讀大學一年級的X因疫情緣故返港，與被告、母親Y、弟弟一家四口同住一村屋單位。同月某日，X獨自在房內時，被告突然入房推她躺下，脫掉其衣服，將她強姦。X表示曾反抗和叫被告別碰她，惟對方要脅說不會給她零用錢，及將她「抌返」美國，X在不情願之下「屈服」。

同年4月，被告再同樣推X在牀上性交，另於同月某日藉詞欲與X聊天，在牀上撫摸其胸部和私處。不過辯方指稱，X從母親口中得知被告有婚外情，父母要離婚，X與母親站同一陣線，指控被告強姦。