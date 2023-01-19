涉「隱世市集」售批評警方書籍被控煽動　兩人還押一人抱恙未出庭 (17:37)

3名被告為男商人李龍現（52歲）、牧師姜嘉偉（31歲）和女寵物美容師陳尚恩（48歲）。李龍現今午缺席聆訊，辯方指他身體不佳，須入院做手術。羅官將其案件押後至下周四（26日）再訊，其間須還押。

至於姜嘉偉和陳尚恩，控方申請押後8星期以作調查，包括進行認人手續、檢視涉案店舖售賣的過千件貨品、調查被告的手機和涉事舖位租約，並翻閱案發地點的閉路電視片段。

控罪指，3名被告於2022年12月2日至2023年1月17日期間，一同串謀和與其他身分不詳的人在Facebook、Instagram和位於旺角西洋菜南街2A號銀城廣場地下攤檔內，推廣、出售及或為出售而展示刊物，具意圖引起憎恨或藐視香港政府或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港的依法制定的事項等。

據了解， 控方案情指本案涉及「影衰mi雜貨店」，店內出售一本談及警方「暴力清場」和「包庇黑社會」等的書籍。警方6度派員「放蛇」，警員曾以260元購買涉案書籍。