海關打擊私煙行動拘50人　檢2億元私煙 (16:47)

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰表示，海關上周三（11日）上午突擊搜查一艘停泊在油麻地公眾貨物卸貨區的躉船，並在船上7個貨櫃發現6900萬支懷疑私煙，遂拘捕一名64歲涉案躉船女負責人，據悉她在集團擔當物流角色，負責轉運私煙。調查期間，海關發現私煙已被私煙集團重新包裝，包括利用不同顏色、印有不同公仔圖案的膠袋包裝，企圖偽裝普通貨物，其後再進行散貨。

林表示是次檢獲的私煙涉17個不同牌子，另有部分私煙包裝上印有海外文字及健康忠告，相信有關私煙會在港重新包裝後，透過水路及空運方式至稅率比較高的地區，包括歐美及東南亞以賺取差價及逃避稅項謀利，估計當中涉及三成。

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組署理指揮官梁俊文表示，海關本月3日至17日展開「迅雷」行動以打擊市面私煙，並在同月4日及12日分別在元朗、坪輋及荃灣到搗破3個私煙儲存倉庫，檢獲約200萬支私煙，扣留兩架派貨車，同時拘捕兩名男子，相信為倉庫管理人；又在全港多區共偵破46宗案件，拘捕41男6女，年齡介乎16至82歲，當中包括26位買家及20位賣家，部分相約在公共屋邨、停車場及街市等地交收時即場「斷正」。

海關指，去年共檢獲7.32億支私煙，市值約20.1億元，較前年上升七成，打破21年來所檢獲私煙的紀錄，估計升幅因海關大力打擊，以及海外通脹率上升所致。海關指因通脹上升帶動香煙價格，故私煙集團囤積私煙供應市場需求。

農曆年將至，私煙需求增加，集團欲將私煙盡快推出市面銷售，利用不同手法包裝及收藏私煙，包括利用環保袋、手推車等，甚至包裝成家居物流貨品去運送，企圖減低懷疑；又提到不法分子交收時間難以估計，且不停轉換地點，增加執法難度，惟海關強調會加強執法，源頭堵截私煙活動。