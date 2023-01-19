17歲少年藏伸縮棍白電油涉兩罪　一罪上訴得直續入勞教中心 (15:10)

針對「管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具」罪，代表被告WHH（現17歲）的上訴方爭議，涉案伸縮棍側面有一‍個孔洞，可以用來作旗桿，顯示被告無意傷人。法官黃崇厚考慮後指，被告同時管有伸縮棍和「光時」旗幟，原審裁定伸縮棍用於攻擊他人是一‍個合理的推論，不過並非唯‍一合理推論，裁定上訴得直。

至於管有物品意圖摧毁財產罪，上訴方提出，警員沒有在警誡下查問被告持有白電油和打火機的用途，法庭應該剔除被告的陳述。法官考慮被告年紀和警員發問情况後，同意原審裁判官應該拒絕陳述呈堂；不過，法官認為被告的白電油和打火機均在背囊腰包內，可以開封使用，而且他管有「光時」旗幟，意味到場不只是抗議防疫措施，故駁回被告就此控罪的上訴。

判刑方面，法官認為被告攜帶涉案物品到場，會影響公眾安全，亦相當可能導致其他集會參加者鼓動及效法，引發暴力衝突。法官表示，被告攜帶133‍毫升白電油到場，本案嚴重程度屬中度以下，故原審判入勞教中心是合理刑罰，下令維持原判。