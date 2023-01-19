涉與未成年男學生互相手淫及口交　已婚男教師囚4年 (15:02)

綜合心理及精神科報告，被告彭皓峯幼時成績欠佳，與父母關係疏離，他在母校任教21年，是因他仍浸淫於童年之中，享受玩電子遊戲、砌模型、看卡通片，與同輩無法深交。

被告與同任職教師的太太育有兩女，他在女兒出生後「感到地位卑微」，常與太太爭吵，極少有親密關係，因而與事主建立關係，但他「只享受做一些少男活動」，每次性行為均由事主主動，他自稱受男童操控，不懂拒絕，感「極度噁心」，否認有性滿足。謝官一度質疑「你當我3歲細路呀？佢射精呀，簡直係侮辱我嘅智慧呀！」辯方解釋被告稱射精只是生理反應。

謝官續引述報告指，被告否認對同性或男童有性趣，稱與事主一同玩電玩、聊天，「體會從未感受過的親密」，認為是一段浪漫關係。謝官相信被告有孌童癖傾向，又批評他「極度幼稚、虛偽、不負責任」，只懂指責親友甚至2019年社會事件，各罪以4年半為起點，部分刑期同期執行，判囚4年。

謝官在判刑後向被告說，不會因報告指他有同性戀傾向，而有任何負面看法，形容社會風氣已較開放，被告已「欺負太太十幾年」，若他喜歡同性，「我唔該你唔好再害佢落去」。