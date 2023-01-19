男子將張家朗奪金片配《願榮光》涉辱國歌　控方傳警長為專家證人獲批 (18:51)

控方案情指，前年7月26日張家朗在奧運男子花劍個人賽奪金後，同日被告鄭榮進（27歲）將一段名為「張家朗奧運男子花劍牌頒獎禮（榮光版本）」涉案影片上載至個人YouTube帳戶，截止去年7月有逾9萬觀看次數。

案情又指，《願榮光》是眾所周知的示威歌曲，宣揚解放香港及革命，毋須歌詞，其音樂已象徵該些意思。被告聲稱其動機是練習剪輯影片，及製作「二次創作」的技巧。涉案影片自發布後的一兩天轉為私人影片。被告翌年7月21日被捕。

控方表示，「侮辱」一詞有法定解釋，即損害國歌的象徵及標誌的尊嚴。《願榮光》本質的意義、公眾對它的理解，會對國歌的象徵造成貶損，故換《願榮光》構成侮辱國歌。

控方亦有意傳召一名「對《願榮光》有深入認識」的警署警長以專家身份作供，辯方爭議證人的專家資格，稱該警署警長只是在網上搜尋有關《願榮光》的資料，等同傳聞證供，並認為專家身份應基立在某一門科學上，而非隨意加上的名銜。控方反駁指，有案例支持警員能夠在某些領域上擔當專家證人。

警署警長徐志聲就是否有《願榮光》研究者的專家證人資格，而出庭作供。裁判官考慮徐的證供、控辯雙方陳詞後，裁定徐就研究《願榮光》上有專家證人資格，並將案件押後至3月29日續審。

網罪科偵緝警員李嘉汶供稱，涉案影片在上載的4天後轉為私人影片，警方無法觀看，共有939則留言。直到翌年7月30日，朱發現涉案影片由私人轉為不公開，警方循超連結可以觀看，共有957則留言。