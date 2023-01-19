海關於急凍雞腳貨櫃檢2.6億元可卡因拘3男 (14:16)

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官王紀翔表示，早前港口及海域科透過風險評估及資料分析，鎖定一個來自巴西報稱載有急凍雞腳的40呎長冷凍貨櫃，關員根據資料發現寄貨人以一個巴西住宅地址登記，認為以住宅地址寄運急凍食品並不尋常，加上南美為主要毒品來源地，故檢驗貨櫃。

海關上月22日在葵涌海關檢疫大樓查驗貨櫃，打開貨櫃發覺當中載滿1800箱急凍雞腳，但當中30箱包裝及牌子與其他不同，並沒有用無白色膠袋包裹，關員隨即利用X光機檢查，發現箱底有長方形物體，於是打開其中一箱詳細檢查，雖然內有急凍雞腳，但在底下藏有10磚以數層不同顏色物料包裝的白色粉末，經「拉曼光譜分析儀」及快速毒品測試之後，結果顯示對可卡因呈陽性，最後檢獲300磚共重300公斤的可卡因，市值約2.6億元。

海關指，今次在貨櫃中只有少於2成貨物藏有毒品，反映不法分子利用大量貨物作掩飾，以逃避海關追查。

海關毒品調查科毒品調查組指揮官陳紹裘稱，案件由毒品調查科接手跟進調查，之後3星期內，貨櫃一直無人現身收貨，相信毒販知悉被海關扣留查驗，不敢現身收貨。經初步調查毒販利用一間正常食品公司作為收貨人，其後以虛假商業登記文件，及盜用他人身分，於食環署登記食物進口商資格，申請凍肉入口許可證以隱藏身分，而且毒品以氣球物料包裝，可隱藏氣味及防潮防水。

海關共拘捕3名年齡介乎38至72歲的涉案男子，分別為驗貨當日代表貨主見證驗貨的貨車司機，另於昨日（18日）拘捕收貨公司負責人及向食環署申請凍肉許可證者，他報稱為私人司機。經調查其中被捕貨車司機已獲釋，另兩人獲准保釋候查。

陳表示正全力追查背後涉案人士，相信不法之徒趁農曆新年前，將大批毒品運港，待假期供應市場，呼籲從事貨物出入口或倉務業界，要留意有否被不法分子利用，例如收到不屬於公司貨物的人士查詢、大批貨物存倉後，長時間沒有人提貨、或只提取部分貨物，留下大量貨物之後失去聯絡。