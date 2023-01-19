認私了移路障者　男生囚24個月 (12:50)

案發時18歲的中六生被告馬俊棋（現年21歲）聞判後點頭示意，有女親友激動落淚，有旁觀者道「等你出嚟」。

李官引述辯方求情稱，被告的父母離異，他有自閉傾向，縱然智商達130分屬於優異，但學業成績欠理想，未能升讀大學，並打散工糊口。根據心理學家和醫生報告，被告的社交溝通有缺損，表達能力欠佳，其性格有點古怪。被告當時誤會記者和救護員受攻擊，才用腳踩踢事主X共4次；被告願意向X賠償。

李官判刑指，案發2020年1月26日晚上約11時，被告與十多名示威者堵路和高叫口號，被告無戴口罩、沒攜裝備，腋下夾着雜誌，李官認為他和激烈示威者截然不同，接納他只是路過並臨時參與，角色次要，情節輕微。

李官續指，凌晨約1時，X踢發泡膠箱後撥開黑衣人的手機，其後被包圍，被告用腳踐踏及踢向地上的X共4次，另一人以玻璃樽重擊X頭部。X右眉裂傷不算嚴重，他無法工作4天。李官以3年為暴動罪量刑起點，就傷人上調刑期4個月，就認罪減刑後，因被告年輕和自閉傾向再減刑6個月，暴動和傷人兩罪各判24個月及9個月，同期執行。