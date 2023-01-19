青年涉毁港鐵站及街上燃紙箱　認企圖縱火及刑毁等罪候判 (12:49)

同案被告黎俊熙的案件則排期5月22日開審。

辯方求情指被告張世康（現年19歲，案發時17歲）僅隨機在街上點燃遺棄紙箱，倖然無造成損害，他亦沒有帶同武器或工具到場，無預謀、一時衝動犯案，法官王詩麗隨即反駁被告㩦長傘及一身黑衣到現場，意圖「都好明顯」，質疑雨傘「你使用佢就係一種武器」。

被告承認案情指，2020年7月1日下午4時許，兩名被告一同行到天后站B出口外，一同用長傘敲打閉路電視鏡頭兩至三下，但鏡頭沒有損壞。兩人再進入站內，用長傘砸碎天花板的4條光管，碎片散落地上。

兩人離開港鐵站後，沿英皇道步向北角方向，當時路上已有紙箱、鐵欄等雜物堵路，首被告拿出一個疑似打火機，試圖點燃一個紙箱但不成功。隨後有人大聲叫喊「警察」，兩人立即放下雨傘逃去，一邊脫去帽子、面罩、黑衣，逃進七海商場內，最終在炮台山站外被警方截停，首被告身上搜出防毒面具、打火機、手套等物。

另外被告亦承認，2021年9月5日，在尖沙咀天文臺道近金巴利道，販運7.14克可卡因。