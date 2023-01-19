楓樹街檢測站凌晨逾200人排隊　李家超稱不理想　政府公布名額充裕檢測站名單 (11:18)

李家超期望，逐步達至跨境時以快測結果取代核酸檢測結果，甚至最終以無須檢測即可過關。

檢測中心原訂晚上8時關閉，但昨夜仍有大批市民未完成檢測，入夜後一度有近200至300人排隊等候檢測，檢測中心則繼續運作。及至午夜，由於檢測中心電腦系統已按時調至1月19日，無法紀錄1月18日預約人士的檢測結果，檢測中心職員需時安排排隊市民更改預約時間至1月19日，令檢測時間進一步延長。在場有市民鼓譟，警方一度加派警員在場維持秩序。

市民陳先生兩父子欲於今日經落馬洲口岸到內地探親，兩人自昨午5時起排隊，並以麵包充飢。他指排隊人潮移動緩慢，「一個鐘先行嗰少少」，亦沒有職員告知等候時間，批評檢測公司若未能應付，就不應開放名額供市民預約，亦不應讓他們排隊。

另一名市民何先生同樣自下午5時起排隊，他稱檢測站內僅得一人為市民登記資料，批評檢測公司未有加派人手處理。余小姐則已租車，打算今日前赴內地，並預約昨午檢測，並於昨午3時到場等候。她形容排隊情况混亂；李太與其子則自下午6時起已到場排隊，直至凌晨時分才成功進入檢測站位處的球場。李太10歲的兒子仍身穿校服，「放學就嚟排隊，聽日6點幾就要起身啦」。李太批評一直未有職員疏導人潮，「大家都捱住眼瞓、捱住肚餓嚟排。」

政府則於近中午公布截至今早10時30分，仍有充裕即日檢測名額的檢測站名單：

港島

柴灣怡盛街（一號及二號籃球場）

小西灣社區會堂

九龍

土瓜灣體育館（近土瓜灣站A出口）

油麻地鴉打街臨時遊樂場（近油麻地站C出口）

九龍城亞皆老街遊樂場（近宋皇臺站B1出口）

新界東 粉嶺和興社區會堂

新界西

大窩口社區中心

葵涌新區公園（近葵興站D出口）

青衣長發社區中心

荔景社區會堂（近荔景站A出口）

政府亦同時公布，今日名額已滿，不再接受未有預約人士的檢測站：