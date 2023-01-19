楓樹街檢測站凌晨逾200人排隊　李家超稱不理想　政府公布名額充裕檢測站名單 (11:18)

續有市民到社區檢測站接受檢測，以取得核酸檢測陰性證明前赴內地。深水埗楓樹街檢測站昨日（18日）下午起出現的人龍，一直延至凌晨。特首李家超出席立法會特首答問會時回應事件，形容情况不理想，相信排隊市民都會難受，但強調本港檢測容量仍未用盡，目前整體檢測能力仍有四成空間。李家超舉例指，部分地區一邊有檢測站爆滿，一邊名額充裕，認為關鍵在於資訊發放，他已要求醫務衛生局及創新科技及工業局整合資訊，方便市民掌握。
李家超期望，逐步達至跨境時以快測結果取代核酸檢測結果，甚至最終以無須檢測即可過關。
檢測中心原訂晚上8時關閉，但昨夜仍有大批市民未完成檢測，入夜後一度有近200至300人排隊等候檢測，檢測中心則繼續運作。及至午夜，由於檢測中心電腦系統已按時調至1月19日，無法紀錄1月18日預約人士的檢測結果，檢測中心職員需時安排排隊市民更改預約時間至1月19日，令檢測時間進一步延長。在場有市民鼓譟，警方一度加派警員在場維持秩序。
市民陳先生兩父子欲於今日經落馬洲口岸到內地探親，兩人自昨午5時起排隊，並以麵包充飢。他指排隊人潮移動緩慢，「一個鐘先行嗰少少」，亦沒有職員告知等候時間，批評檢測公司若未能應付，就不應開放名額供市民預約，亦不應讓他們排隊。
另一名市民何先生同樣自下午5時起排隊，他稱檢測站內僅得一人為市民登記資料，批評檢測公司未有加派人手處理。余小姐則已租車，打算今日前赴內地，並預約昨午檢測，並於昨午3時到場等候。她形容排隊情况混亂；李太與其子則自下午6時起已到場排隊，直至凌晨時分才成功進入檢測站位處的球場。李太10歲的兒子仍身穿校服，「放學就嚟排隊，聽日6點幾就要起身啦」。李太批評一直未有職員疏導人潮，「大家都捱住眼瞓、捱住肚餓嚟排。」
政府則於近中午公布截至今早10時30分，仍有充裕即日檢測名額的檢測站名單：
港島
- 柴灣怡盛街（一號及二號籃球場）
- 小西灣社區會堂
九龍
- 土瓜灣體育館（近土瓜灣站A出口）
- 油麻地鴉打街臨時遊樂場（近油麻地站C出口）
- 九龍城亞皆老街遊樂場（近宋皇臺站B1出口）
新界東
- 粉嶺和興社區會堂
新界西
- 大窩口社區中心
- 葵涌新區公園（近葵興站D出口）
- 青衣長發社區中心
- 荔景社區會堂（近荔景站A出口）
政府亦同時公布，今日名額已滿，不再接受未有預約人士的檢測站：
- 灣仔禮頓山社區會堂
- 堅尼地城社區綜合大樓
- 中環愛丁堡廣場
- 修頓遊樂場
- 北角汽車渡輪碼頭遊樂場
- 西湖里遊樂場
- 維多利亞公園音樂亭
- 油塘社區會堂
- 深水埗白田社區會堂（白雲街白田社區綜合大樓地下）
- 觀塘牛頭角道體育館
- 麥花臣遊樂場籃球場
- 楓樹街遊樂場
- 何文田公園
- 觀塘秀明道公園
- 坪石邨黃石樓旁籃球場
- 藍田配水庫遊樂場
- 翠屏道6號觀塘遊樂場
- 九龍公園小型足球場
- 大角咀櫸樹街
- 沙田瀝源社區會堂
- 大埔太和體育館
- 馬鞍山遊樂場硬地足球場
- 沙田大會堂廣場
- 大埔中央廣場
- 火炭禾寮坑路近禾寮坑遊樂場
- 車公廟體育館開放空間
- 鄉事會街2號大埔社區中心籃球場
- 聯和墟遊樂場
- 保榮路遊樂場天幕下